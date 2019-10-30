الإنجليزي براون يقترب من غولف موانئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الإنجليزي ستيفين براون خطوة كبيرة نحو حجز أول ظهور له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للجولة الأوروبية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز وهو أول فوز له في الجولة الأوروبية.

وقدم براون أداء رائعاً في الجولة الأخيرة ليحصد اللقب ويتصدر ترتيب البطولة في ملعب دوم بيدرو فيكتوريا للغولف، وبهذا الفوز انتقل براون من المركز 150 إلى 69 قاطعاً 81 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 729.5 نقطة، وبات لديه فرصة كبيرة لحجز مكانه في بطولة موانئ دبي العالمية، المخصصة فقط لأفضل 50 لاعباً في الجولة الأوروبية.