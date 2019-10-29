شرطة الفجيرة يتوج بطلاً لسباق الطريق والأمن الخاصة ثانياً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تُوج فريق شرطة الفجيرة بطلاً للنسخة رقم 43 من سباق الطريق الذي أقيم بكورنيش الفجيرة مساء أمس، وجاء برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع شرطة الفجيرة، ومشاركة 99 متسابقاً مثلوا 12 إدارة على مستوى القيادات والإدارات في الدولة، وبلغت المسافة 12 كيلومتراً وجاء حصول فريق شرطة الفجيرة على الكأس والميداليات الذهبية بعد أن جمع اكبر عدد من النقاط ، يليه قوات الامن الخاصة الذي نال الفضية ، وحل فريق شرطة أبوظبي ثالثاً وتوج بالميداليات البرونزية.

منافسات الفردي

وضمن منافسات الفردي، إحتل خليفة محمد عبيد المركز الأول من شرطة الفجيرة وجاء ثانياً احمد سالم الدبي من الدفاع المدني الفجيرة وحل محمد احمد الكندي من القوات الخاصة ثالثاً ، وشهد السباق وحفل التتويج، العميد خالد شهيل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية ،والعميد سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للشرطة الفجيرة والعميد احمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بالفجيرة والدكتور عقيد سعيد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الفجيرة والملازم اول احمد سليمان الهنداسي عضو اللجنة المنظمة ، وعدد من ضباط الصف والأفراد، إلى جانب جمهور كبير من محبي السباقات.

تهنئة الفائزين

بدوره هنأ العميد سليمان المرشدي الفائزين في مختلف الإدارات الشرطية، مؤكداً نجاح الشرطة في إبراز الحدث في أبهى صوره بما يتناسب مع رجل الشرطة، خصوصا وأن السباق يأتي برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث شهد هذا العام مشاركة كبيرة من أفراد الشرطة، وهذا إنما يدل على استعداد القيادات والإدارات العامة للسباق وأهميته، موجهاً الشكر أيضاً لاتحاد الشرطة الرياضي،، وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بتطوير هذه الرياضات بشكل مستمر.

شكر وتقدير

من جهته، وجه العميد خالد شهيل الشكر لشرطة الفجيرة لاستضافتها الحدث الذي يقام سنوياً ويشهد في كل مرة أرقاماً وأعداداً ومشاركات جديدة من عناصر الشرطة، كما تطرق الى اهتمام اتحاد الشرطة الرياضي بالرياضات التي تنظم على مستوى قيادات الشرطة المختلفة، والتي تخدم رجل الشرطة وترفع من معدل لياقته البدنية، مشيراً إلى أن شرطة الفجيرة نجحت في اخراج الحدث في ابهى حلة مما يؤكد اهتمام القادة ومتابعتهم ودعمهم من خلال وجودهم الدائم والمستمر في المحافل الشرطية كافة.

مشاركة واسعة في مبادرة التسامح

وكانت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي قد نظمت صباحاً مبادرة عام التسامح " لسباق الطريق " بمشاركة اكثر من 780 طالب وطالبة من الجامعات والكليات والمدارس الى جانب تواجد أصحاب الهمم وحظيت المبادرة باهتمام بالغ من قبل المشاركين و قام العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوزيع الكؤوس والهدايا على المتميزين ضمن فعالية مباردة عام التسامح التي أقيمت صباحاً .