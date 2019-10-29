1400 لاعب يدشنون المرحلة الثالثة من مبادرة الروح الإيجابية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة من النسخة الثانية من دورة «الروح الإيجابية»، المبادرة الرائدة التي فازت «بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

والتي أطلقتها شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتأتي ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي تهدف إلى توفير فرص ممارسة الرياضة لكافة أفراد المجتمع، وتستمر فعالياتها حتى شهر ديسمبر المقبل، وأقيم حفل افتتاح أنيق في حديقة الراشدية، بحضور العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في القيادة العامة لشرطة دبي.

ممثل مجلس دبي الرياضي، وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات التي أسعدت الجمهور الكثيف الذي حضر الفعاليات، وتقام المرحلة الثالثة من المبادرة في حديقتي الراشدية وند الحمر، ويشارك فيها أكثر من 1400 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار، من الرجال والنساء، وتتضمن المبادرة تنظيم أربع بطولات، هي بطولة كرة القدم، بطولة الكرة الطائرة، بطولة كرة السلة، وبطولة الريشة الطائرة.