«أبيض الصالات» يفرض التعادل على أصحاب الأرض

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

فرض منتخبنا الوطني لكرة قدم السيدات التعادل بنتيجة (1-1) على أصحاب الأرض المنتخب الكويتي، في انطلاقة مشوارهما في كرة الصالات بالدورة الخليجية، على صالة نادي سلوى الرياضي، أول من أمس، وافتتحت الجليلة النعيمي التسجيل لمنتخبنا، إلا أن الأزرق الكويتي نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق شيخة وليد.

وحرص محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، على التواجد في مباراة الفريق الأولى، لمساندة الجهاز الفني واللاعبات، وأعربت بوشلاخ عن سعادتها بأن تشهد الدورة السادسة تدشين أول بطولة لكرة الصالات في هذا التجمع الخليجي الرياضي النسائي الكبير، وهو جهد متكامل ينسب إلى اللجنة التنظيمية الخليجية.

وأكدت على جاهزية منتخبنا، رغم أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات بمنتخب نسائي في كرة الصالات، وكانت التحضيرات لتكوين المنتخب تتم باكراً لأجل مشاركة قوية وفاعلة.وشكرت بوشلاخ جهود ومواقف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمرأة الإماراتية، وتمكينها في المجتمع وتعزيز وجودها في مختلف المجالات ومنها الرياضي.