«مجموعة اللولو» تجدد رعايتها لبطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، عن استمرار رعاية مجموعة اللولو العالمية للبطولة، للعام الثالث على التوالي.

وفي نسختها الثالثة، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل، على ميادين نادي الفرسان بالعاصمة أبوظبي، جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بالمبنى الرئيس لمجموعة اللولو بأبوظبي، بحضور اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

ويوسف علي، مالك مجموعة اللولو العالمية، وربيع أحمد العوضي رئس لجنة الأطباق، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأحمد الجابري عضو اللجنة المنظمة العليا.

وأعرب الريسي، عن سعادته بالإعلان عن استمرار رعاية مجموعة اللولو للبطولة، ومن جانبه، وجّه يوسف علي، مالك المجموعة، الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات»، لإتاحة سموها الفرصة للمجموعة، للمساهمة في رعاية البطولة.