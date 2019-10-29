دراسة إدراج الرياضات الإلكترونية في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي نظمتها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وشهد ختام الدورة، فعالية ضخمة، نظمتها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على هامش المواجهة النهائية لبطولة الكرة الطائرة، لأجل التعريف بالرياضات الإلكترونية. وكشفت فوزية فريدون مدير النسخة السابعة من الدورة، عن سر وجود الرياضات الإلكترونية على هامش ختام فعاليات بطولة الكرة الطائرة، بأن الهدف منه التعرف إلى الرياضات الإلكترونية من قبل جمهور الدورة، واللاعبات المشاركات.

ومن ثم دراسة جدوى ضمها إلى ألعاب النسخة الثامنة من الدورة المقبلة، باعتبارها رياضة لها شعبية في الدولة، ولها جمهورها الخاص، وبدورها، أكدت انتصار الزعابي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن الجولة التي تمت على هامش النسخة السابعة، كانت ناجحة.

وهدفت إلى تعريف المشاركين في الدورة على الرياضات الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين المميزين في الرياضات الإلكترونية، بهدف تشجيع الحضور على الانضمام إلى ركب الرياضات الإلكترونية، وسيتم التنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ولجنة رياضة المرأة في المجلس، واللجنة المنظمة للدورة، حول دراسة وافية لإدراج الرياضات الإلكترونية في النسخ المقبلة.