«صاحبات الهمم» يرفعن الحصاد إلى 33 ميدالية

المصدر: الكويت - عدنان الغربي -عماد إبراهيم ـ أمل إسماعيل - ياسمين العطار

رفعت «صاحبات الهمم» حصاد الإمارات إلى 33 ميداليّـة ملوّنة في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة في الكويت، بعدما نجح منتخبنا الوطني في تحقيق 10 ميداليات مساء أول من أمس، لحساب اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، بواقع 4 ميداليات ذهبيّـة و3 فضية و3 برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية، عن طريق سهام الرشيدي في مسابقة رمي القرص فئة 56/‏‏‏57 بتحقيقها 759 نقطة، وريم العمودي في مسابقة الفئة السمعية/‏‏‏13، ومريم الزيودي في دفع الجلة الفئة 40/‏‏‏41، ومريم المطروشي في دفع الجلّـة الفئة 46/‏‏‏42/‏‏‏37/‏‏‏36، وتحقّقت الميداليات الفضية الثلاث بواسطة سارة السناني في رمي القرص الفئة 33، وذكرة الكعبي في رمي القرص الفئة 53/‏‏‏32.

وإنصاف النعيمي في دفع الجلة الفئة 34، وضمت قائمة لاعباتنا اللاتي حققن الميداليات البرونزية الثلاث، كلاً من ثريا الزعابي في مسابقة دفع الجلة الفئة 34.

وشما عبدالعزيز في رمي القرص الفئة 53/‏‏‏32، وعائشة الخالدي في رمي القرص الفئة 33، وإضافة إلى تألق «صاحبات الهمم»، نجحت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، في انتزاع الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بعدما حققت 11,6 متراً خلف البحرينية نورة سالم جاسم.

رقم قياسي

وبنهاية منافسات اليوم التاسع للدورة، ارتفع رصيد الإمارات إلى 33 ميدالية ملوّنة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و15 برونزيـة، وتوزعت هذه الميداليات بين منتخبات أصحاب الهمم (10 ميداليات) ومنتخب المبارزة (11 ميدالية)، والتايكواندو (4 ميداليات).

ومنتخب كرة اليدّ (ميداليّـة فضية)، ومنتخب ألعاب القوى (فضية) ومنتخب البولينغ (برونزيتان)، ومنتخب الرماية (برونزيتان)، ومنتخب كرة السلّة (برونزية) ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية)، وبذلك حطمت المشاركة الإماراتية الرقم القياسي في عدد الميداليات في دورات المرأة الخليجية.

حيث حقّقت منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات في الدورة الأولى في الكويت (2008) ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعُمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 بالدوحة إلى 32 ميدالية.

اهتمام القيادة

وأشادت منى الشامسي مديرة الوفد، بإنجاز منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام في الكويت، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ودعهما المستمر لأصحاب الهمم، التي تذلل كل الصعاب .

وتمهد الطريق لبطلاتنا من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل، وأفادت مديرة الوفد، بأن فارسات الإرادة عوّدن شعب الإمارات الفرحة في جميع المشاركات التي يخضنها.

مشيرة إلى أن الإنجاز الذي حققنه أمس بتحقيق 11 ميدالية ملونة بواقع «4 ذهباً، 3 فضةً، 3 برونزاً»، أسعد جميع أعضاء بعثة الإمارات كثيراً، متمنية لجميع لاعبات الأبيض التوفيق في حصد مزيد من الإنجازات.

الصباح: مشاركة قوية للإمارات

ثمنت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري، المشاركة الفاعلة والقوية من قبل دولة الإمارات.

لافتة إلى الإنجازات المتلاحقة التي حققتها في النسخة الحالية في مختلف البطولات التي شاركت فيها في الدورة الحالية، وأشادت بالمستوى المبهر الذي قدمته الفرق الأربعة المشاركة في أول بطولة لكرة قدم صالات تقام في الدورة الرياضية للمرأة الخليجية، ومرحبة بالمشاركة الأولى للشقيقة السعودية في هذا التجمع الرياضي النسائي الكبير ووصفته بالأمر المفرح والإيجابي وانه إضافة حقيقية لتلك الدورة.

السويدي تطمئن على البعثة

اطمأنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية في اتصال هاتفي على البعثة الإماراتية المشاركة في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية وهنأت الفائزات وتمنت لهم التوفيق في بقية المنافسات وهي على تواصل مستمر مع أعضاء البعثة بهدف تحفيز اللاعبات.

وعلى جانب أخر، اعتبرت الجليلة النعيمي لاعبة المنتخب الوطني لكرة السيدات، التعادل أمراً إيجابياً في افتتاحية قدم الصالات ضمن دورة المرأة الخليجية خاصة أمام منتخب قوي مثل الكويت ويمارس كرة قدم الصالات، في حين يعود الأبيض من بطولة غرب آسيا ويلعب لأول مرة قدم صالات ناقص العدد نتيجة عدم إمكانية مشاركة اللاعبات لالتزاماتهن الدراسية والمهنية أيضاً.

مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع التعادل، معربة عن إعجابها بما قدمه الفريق من مستوى رائع، معتبرة أن نجاح منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات في خليجية الكويت يؤكد على أن الكرة النسائية في الدولة تسير بشكل جيد، خصوصاً في ظل الاهتمام بالعنصر النسائي في المجالات كافة.