14 بطولة وحدثاً تُزين مركز حمدان بن محمد

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن 14 بطولة وحدثاً رياضياً تراثياً في موسمه الـ19 الجديد للعام 2019 ـ 2020، في معظم مناطق الدولة ليتوج مسيرة 19 عاماً من النجاحات والتطور بدعم وتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لصون تراث الإمارات.

ليبقى حياً نابضاً في الحاضر والمستقبل، وتم تحديد موعد كل بطولة واعتماد مواعيد البطولات الثماني الرئيسية التي تشمل منافسات في الصيد بالصقور وسباقات السلق والهجن والغوص الحر «الحياري» ورماية السكتون، لتقام في الفترة بين شهري ديسمبر ومارس المقبلين في دبي، وفي مناطق أخرى في الشارقة وعجمان وغيرها.

رؤية دبي

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فخرها بمرور 19 عاماً على بطولات فزاع من تاريخ أول بطولة وهي بطولة فزاع لليولة، الأمر الذي يؤكد ديمومة هذه المسابقات الإماراتية على مدار عقدين من الزمن ويجعل منها وجهة لعشاق الرياضات التراثية ومضماراً يذكر بأصالة الموروث المحلي.

وأضافت: تعبيراً عن تراث فكري وحضاري ومعرفي يليق بدولة الإمارات ويرسخ دبي منارةً لهذا الفكر، يستمر المركز في تنظيم 14 بطولة رئيسية وحدثاً ضخماً لهذا الموسم ليجمع آلاف المتسابقين ويحثهم على استعراض النسيج الثقافي والإنساني المتنوّع في ذلك الفضاء الحضاري التفاعلي المرتبط بجذورنا التاريخية ويواكب جوهر رؤية دبي الثقافية.

وحرصنا على وضع الجداول المبدئية للموعد المحدد لكل بطولة خلال الموسم 2019 ـ 2020، آملين ألا تؤثر العوامل الجوية وتتسبب في تأجيل أي من المسابقات المدرجة.

وقالت: نحرص على اختيار الأوقات الأنسب للمسابقات المأخوذة عن نموذج «القنص» أو سباقات العدو ليتمكن المشاركون من تحقيق أرقام جديدة في السرعة وتحطيم رقم البطولة. كما حرصنا على تطوير أحدث الوسائل التقنية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لنرتقي في إدارة الحدث وخدمة المشاركين وتحقيق أعلى مستويات الرضا.

وفيما سيتم الكشف عن تفاصيل بطولة فزاع لليولة لاحقاً، فقد تم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد بقية البطولات.

حرفية عالية

وتعد بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح واحدة من أعرق وأكبر البطولات من نوعها، وهي التي ستدشن نسخة جديدة في الفترة من 2 إلى 18 يناير 2020، وستعمل إدارة البطولات في المركز على فتح باب التسجيل في وقت مبكر قبل البطولة.

وسيتم الإعلان عنه لاحقاً، لتّمكين المسابقين من معرفة الأشواط ونوع المسابقات التي تلائم مقدرة صقورهم المشاركة في المنافسات. أما النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال، فموعدها مثل كل عام في الأول من فبراير، حيث ستقام البطولة على أرض الروية بدبي، بالفترة من 1 إلى 16 فبراير المقبل.

وتعرف فخر الأجيال بكونها مسك الختام لموسم بطولات الصيد بالصقور، وتعتبر فرصة إضافية لجميع الصقارين لمعاودة التنافس وتدريب الصقور، لتشهد سماء الروية عروضاً بارزة وقوية تبرز الحرفية العالية لجميع المتسابقين، وفي نهاية بطولة فخر الأجيال تقام بطولة «النخبة» وتتوج أصحاب اللقب الحقيقي لنخبة الصقارين الإماراتيين.

كما كشف محمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أنه سيتم استخدام الحلقة الذكية الجديدة التي تعد النسخة الثانية الأكثر تطوراً.

هواة ومحترفون

ستقام التصفيات للنسخة الثالثة عشرة من أهم بطولات سباق السلق على مستوى الدولة للهواة والمحترفين يومي 27 و28 يناير 2020، بينما ستقام بطولة السلق النهائية 20 فبراير 2020 في دورة المرموم بدبي. وكشف جمعة المهيري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات السلق، أن الموسم الحالي سيشهد استخدام «الظبي الآلي»، وهو عبارة عن ظبي متحرك من أجل تحفيز السلق خلال السباق، وذلك في مبادرة جديدة.

وتوقع مشاركة خليجية وأجنبية بأعداد أكبر، وذلك في ضوء الترتيبات والتنسيق على المواعيد مع البطولات الرئيسية في الدولة والمنطقة من أجل إتاحة المجال أمام المتخصصين في هذه السباقات للمشاركة في الروزنامة الحافلة على مدار الموسم.

ماراثون الهجن

وتستعد اللجنة المنظمة لاستضافة النسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي يقام سنوياً بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن وعلى غرار النسخة الماضية، سيقام الماراثون بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة وسيتم الإعلان عن الموعد في وقت لاحق.

وأفاد علي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بأن بشائر الموسم قد أهلّت مع السباقات التمهيدية للهجن، بالتزامن مع العد التنازلي للحدث الأكبر في العالم «إكسبو 2020»، ليجعل منه موسماً متميزاً.

بطولة «الحياري»

وتطلعاً لاستكشاف وتقديم المزيد من المواهب الواعدة في رياضة الغوص الحر «الحياري»، ينظم المركز، النسخة 14 من بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» في مجمع حمدان الرياضي، وستقام التدريبات بالفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسية بالفترة من 5 إلى 7 من الشهر نفسه، على أن تشمل البطولة 3 فئات.

الرماية بالسكتون

وستقام التدريبات التي تسبق بطولتا فزاع للرماية بالبندقية السكتون لمدة ثلاثة أيام من 15 حتى 17 مارس 2020، في ميدان رماية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، تليها النسخة العشرون لبطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون من 18 ولغاية 21 مارس 2020، كما تقام بطولة فزاع للرماية بالبندقية السكتون للمواطنين من 22 لغاية 25 مارس المقبل في ميدان الروية بدبي.

وتضم مسابقات البطولتين 6 فئات، هي: الرجال، كبار السن، الناشئين، الناشئات، السيدات وإسقاط الصحون، ويملك مواطنو الإمارات فرصتين في الحدث، وهما المشاركة في البطولة المفتوحة للجنسين وبطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين.

وعبر العميد محمد عبيد المهيري رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، عن تطلعـــــه لموسم جديد وناجح في ظل ما تحققه بطولات فزاع عموماً من دور مهم على المستوى المجتمعي ليس فقط الإماراتي ولكن على صعيد المنطقة بأكملها.

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يبدأ التسجيل للنسخة الثالثة من بطولة الشارقة للصقارين «التلواح» التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتاريخ 14 حتى 17 ديسمبر المقبل، على أن تقام البطولة الرئيسة من تاريخ 18 حتى 21 من الشهر نفسه.

وتنطلق النسخة الرابعة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح في 25 يناير 2020، وتستمر يوماً واحداً، لتشهد فيها ساحة المسابقات في عجمان منافسات حامية بين المتسابقين القادمين من أنحاء الإمارات كافة، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل قبل البطولة.