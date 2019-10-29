دبي تُشكّل أول منتخب فتيات للألعاب الافتراضية والرقمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن أمس فريق «10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات، و«غرو - أب إيسبورتس» و«جالاكسي ريسر إيسبورتس»، عن التعاون في تشكيل أول منتخب للفتيات للألعاب الافتراضية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وذلك مواكبة للتطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعة وتنامي جمهورها حول العالم، وتأكيداً على تطور مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب الافتراضية والرقمية تزامناً مع تنامي دورها كمنصة لاكتشاف وتشجيع المواهب المتميزة في مختلف المجالات المرتبطة بالمستقبل وصناعاته.

وسيتشكّل الفريق من خمس فتيات من مختلف أنحاء منطقة دول الخليج العربية، وسيشارك في منافسات مهرجان «غيرل غَيمر» للألعاب الافتراضية والرقمية.

والذي يُعد أشهر المسابقات المخصصة للفتيات في هذا المجال على مستوى العالم، وتستضيف دبي منافساته للمرة الأولى في المنطقة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019 في «ميدان جراندستاند»، في حين سيشارك المنتخب الجديد في بطولات «لييغ أوف ليجيندز» العالمية على مدار العام.

مشاركة

ويمكن للفتيات ممن هن في سن السادسة عشرة وما فوق من هواة الألعاب الافتراضية والرقمية ويتمتعن بمهارة كبيرة في ممارسة تلك الألعاب، التقدُّم للتسجيل للانضمام إلى المنافسات التأهيلية قبل النهائية، عبر الموقع علاوة على ذلك، يمكن للفرق الحالية المكوّنة من خمس عضوات لكل فريق، التقدُّم للتسجيل .

كذلك للمنافسة في الشطر الخاص بمنطقة دول الخليج العربية للتأهل لنهائيات مهرجان «غِيرل غَيمَر» العالمي والتي ستُعقد في دبي شهر ديسمبر المقبل، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحدث، حيث يمكن التسجيل من خلال فئتين:

الأولى: التسجيل للفتيات المواطنات في دولة الإمارات والمقيمات فيها، والتي تفتح المجال ضمن مسارين أولهما للراغبات في التسجيل بصورة فردية للمشاركة ضمن أحد فرق «لييغ أوف ليجيندز»، والثانية: للفرق القائمة بالفعل ضمن «لييغ أوف ليجيندز» والمكوّنة من خمس عضوات.

أما الفئة الثانية للتسجيل فهي مخصصة للراغبات في المشاركة من الفتيات المواطنات والمقيمات في السعودية والبحرين والكويت وعُمان، والتي يُتاح من خلالها التسجيل فقط للفرق القائمة بالفعل ضمن «لييغ أوف ليجيندز» والمكوّنة من خمس عضوات. سيُغلق باب التسجيل في الـ12 من نوفمبر المقبل، ضمن جميع الفئات.

وجهة

وأكد عبدالله المنصوري، رئيس فريق «10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دبي بهذه الخطوة تؤكد مجدداً تصدرها كوجهة رائدة لصناعات المستقبل ومحور رئيس لكل ما هو مرتبط بها من أنشطة وفعاليات عالمية، حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمنصة لاكتشاف وتشجيع المبدعين والطاقات الخلاقة في كل المجالات.

ولا سيما بين الشباب، وموقعها كمنصة انطلاق نحو المستقبل بمواصلة رصد الفرص وحسن توظيفها بما يخدم في بناء جيل مؤهل للتعاطي بصورة فعالة مع التكنولوجيا. التي تمثل محرك الدفع الأول في مضمار الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: بتشكيل أول منتخب للفتيات للألعاب الافتراضية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط، تساهم دبي في زيادة مستوى تمكين المرأة على الصعيد الإقليمي، وتعزيز دخولها في مجال الصناعات والأنشطة الاقتصادية المستقبلية، لتواصل بذلك دبي دورها في رصد واكتشاف وتفعيل الفرص التي من شأنها أن تعود بالإيجاب على المنطقة بصورة عامة.

تميز

وقالت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات: مشاركتنا في هذه الخطوة المتميزة والخاصة بتشكيل منتخب منطقة الشرق الأوسط للفتيات للألعاب الافتراضية والرقمية، ودعم حدث كبير بحجم مهرجان «غيرل غَيمر» العالمي، أمر يتناغم بصورة كاملة مع رسالتنا والتزامنا التام دعم المرأة وتأكيد فرص تطورها اجتماعياً، ومعرفياً، وثقافياً ورياضياً ومعاونتها على إطلاق طاقاتها الإبداعية الكامنة.

إنها فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على ما تملكه الفتيات والشابات في منطقتنا من ملكات إبداعية وقدرة على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا، ما يفتح أمامهن الباب لفرص رحبة في مستقبل ستكون التكنولوجيا فيه العنصر الأكثر حسماً في تشكيل صورة الحياة.

وأضافت: تشير الأرقام والإحصاءات إلى الدور الكبير الذي تشارك به المرأة في نمو هذا القطاع، ففي عام 2018، وصل عدد الفتيات والشابات والسيدات ممن يمارسن تلك الألعاب حول العالم إلى 46 مليون سيدة وفتاة مقارنة بنحو 38 مليوناً في عام 2017، بينما وصل عدد المشاهِدات والمشجِعات إلى حوالي 73 مليوناً العام الماضي.

وأشاد تيلمو سيلفا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غرو - أب إيسبورتس بدور دبي في إخراج الدورة القادمة للمهرجان بأفضل صورة ممكنة، وقال: عندما أطلقنا المهرجان كان هدفنا، ولا يزال، هو إيجاد وتعزيز فرص مشاركة الشابات والفتيات في هذا المجال الجديد.

نمو

قال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة «غالاكسي ريسر إيسبورتس»:

«يسعدنا أن نوجد في قلب هذا الزخم القوي الذي تكتسبه الألعاب الافتراضية والرقمية حول العالم، مع تنامي هذه الصناعة بصورة كبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية، وما تشير له الإحصاءات من استمرار لهذا النمو خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد أعداد الجماهير والمتابعين والممارسين لتلك الألعاب، والزيادة الموازية في عائداتها عالمياً، والآخذة في الارتفاع بصورة سريعة».

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