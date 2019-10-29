130 موظفاً لسوق دبي الحرة في «دراجات تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 130 من موظفي سوق دبي الحرة وعشاق الدراجات في فعالية ركوب الدراجات التي أقيمت مؤخراً، على مضمار مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دستريكت وان بميدان لمسافة 9 كم.

وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لتحدي دبي للياقة، وتَقدم المشاركين صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس لدعم التجزئة، إلى جانب فريق دراجي سوق دبي الحرة الذين أكملوا ما بين لفة وثلاث لفات (9-27 كم).

وأشاد تهلك بالمشاركة الواسعة لموظفي سوق دبي الحرة ومايكل شميد في فعالية ركوب الدراجات، منوهاً إلى ممارسة الكثيرين من موظفي السوق لرياضة ركوب الدراجات على نحو يومي أو أسبوعي للحفاظ على لياقتهم، كما رحب تهلك بالقادمين الجدد إلى عالم ركوب الدراجات، وتمنى لهم مواصلة الاستمتاع بهذه الرياضة.

وتشمل فعاليات السوق، الأربع الأخرى المقرر إقامتها خلال فترة تحدي دبي للياقة، نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي الحرة للبولينغ وأقيمت أمس، في مركز دبي الدولي للبولينغ في الممزر، وسباق دراغون بويتينغ في 2 نوفمبر المقبل، وتقام في 9 نوفمبر على استاد سوق دبي الحرة للتنس حصص «زومبا/‏‏بودي» جام بإشراف مدرب متخصص.

كذلك تشارك فرق السوق، في 13 نوفمبر، بعدد من مسابقات مهرجان سبورتس فست الرياضي مثل كرة السلة وكرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة القدم.

وذلك في دبي ستارز، سبورتسبلكس في المزهر 2، وستخصص لموظفي سوق دبي الحرة الإداريين، بدءاً من يوم الخميس المقبل، 15 دقيقة يومية لتمارين المرونة، ستقام صباحاً قبل بداية يوم العمل في منطقة مواقف سيارات الموظفين، وتعتز السوق الحرة بدعمها لمبادرة تحدي دبي للياقة من خلال تشجيع طاقم عملها المتنامي، والذي يضم 6100 موظف على أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.