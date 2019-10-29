فريق أبوظبي إلى الصين لخوض ثاني جولات مونديال «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتجه زوارق فريق أبوظبي، اليوم، إلى مدينة شانغهاي في جمهورية الصين الشعبية، لخوض ثاني جولات بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، التي ستقام منافساتها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 13 زورقاً من مختلف أنحاء العالم.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة، وهو متصدر للترتيب العام حالياً برصيد 70 نقطة، عبر زورق أبوظبي 4، الذي يقوده كل من فالح المنصوري وشون تورنتي، وهي حصيلة الجولة الأولى التي أقيمت في مدينة ستريسا الإيطالية في يوليو الماضي، كما يشارك أيضاً زورق أبوظبي 5، بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، والذي لم يوفق في الجولة الماضية في إحراز مركز متقدم، من خلال مراسم السباق، ويطمح لتعديل وضعه، وكان فريق أبوظبي قد حقق لقب البطولة في الموسم الماضي، وللمرة الأولى في تاريخه، عن طريق زورق أبوظبي 4.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الختامية من بطولة هذا العام، ستقام في شهر ديسمبر المقبل في دبي، وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن المرحلة الصينية من البطولة مهمة جداً، خاصة أنها قد تحسم اللقب قبل الوصول للجولة الختامية في ديسمبر.

وقال: وجود 105 نقاط لصاحب المركز الأولى على ثلاثة سباقات، يعني أن هناك احتمالاً كبيراً جداً أن يكون الحسم للقب هنا في الصين، وبالتالي، فإن تركيزنا كبير جداً على أن نحقق أفضل المراكز في هذه المرحلة.