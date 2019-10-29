سياحة عجمان تشيد بتعاون «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بالدور الإيجابي الذي لعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إنجاح فعاليات كرنفال عجمان البحري 2019.

والذي شهدته شواطئ الإمارة يومي الجمعة والسبت الماضيين، وثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إسهامات النادي وجهوده الكبيرة في تنظيم وإنجاح منافسات سباق عجمان للسرعة، الأول من نوعه في الدولة، وبطولة عجمان للألواح الطائرة (فلاي بورد)، بمشاركة أكثر من 30 متسابقاً في كل الفئات، ووجه الشيخ عبدالعزيز، الشكر إلى أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال لقائه مع محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، بحضور صالح الجزيري مدير عام الدائرة، خلال متابعتهم منافسات سباق السرعة في منطقة الزوراء يوم الجمعة الماضي.