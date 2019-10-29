«الجودو» يشارك في «عربية الأردن»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، بعثة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين للجودو، لخوض البطولة العربية للمنتخبات، من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، ويرأس البعثة، محمد جاسم أمين السر المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو، وتضم 6 لاعبين، وهم: أحمد جاسم الثميري، ويشارك في منافسات وزن تحت 60 كغ، وراشد الحوسني وزن تحت 66، وسعيد خميس النقبي وزن تحت 73، وعيسى جميل البدري وزن 81، ويشارك حارب جمعة عبد الرحمن وعلي حسن الدرمكي في بطولتي الشباب والرجال في وزن فوق 100 كغ، وكان المنتخب قد اختتم معسكره التدريبي، بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، تحت إشراف مدرب المنتخبات، الياباني هاراجوتشي نويا، استعداداً للمنافسات العربية في الأردن.