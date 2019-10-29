3 برونزيات للإمارات في «عربية الرماية بالقوس»

المصدر: تونس- صالح قادري

أحرز منتخبنا الوطني للرماية بالقوس والسهم، ثلاث ميداليات برونزية في البطولة العربية الحادية عشرة، التي اختتمت أول من أمس في تونس، بمشاركة 12 منتخباً، وحصد الميداليات الإماراتية، كل من مريم محمد في فئة الناشئات، وفريق السيدات وفريق المختلط، وتألف منتخبنا من 4 لاعبات، هن: سمية المنصوري وعلياء الأحمد وريم الدرمكي ومريم الأحمد، وثلاثة لاعبين، هم:

عبيد الحمادي وسعود البلوشي وراشد العبسي، وترأس الوفد، الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وضمت البعثة، الإداري مطر سالم، والمدربة لمياء أبو سعدة، ومدرب المنتخب الدكتور أحمد حمودة، الذي أكد أن المشاركة الإماراتية ناجحة لعدة عوامل، أولها أنها الأولى عربياً، ثم إن كل المشاركين والمشاركات من صغار السن.