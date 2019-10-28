"صاحبات الهمـــم" يرفعن حصاد الإمـارات إلى 33 ميداليّـة في "خليجية المرأة"

المصدر: الكويت-البيان الرياضي

رفعت "صاحبات الهمم" حصاد الإمارات إلى 33 ميداليّـة ملوّنة في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حالياً في الكويت، بعدما نجح المنتخب الوطني في تحقيق 10 ميداليات مساء أول من أمس، لحساب اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، بواقع 4 ميداليات ذهبيّـة و3 فضّية و3 برونزية.



وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق سهام الرشيدي في مسابقة رمي القرص فئة 56/57 بتحقيقها 759 نقطة في المركز الأول، متقدمة على العمانية غالية الجابري والسعودية ناضا الحميداني، وحققت ريم العمودي الميدالية الذهبية في مسابقة الفئة السمعية/13، وأضافت مريم الزيودي الميدالية الذهبية الثالثة في مسابقة دفع الجلة الفئة 40/41، متفوقة على العمانية سارة العنبوري والكويتية سارة المطيري، فيما حصلت مريم المطروشي على رابع الميداليات الذهبية بفوزها بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلّـة الفئة 46/42/37/36، محققة 723 نقطة أمام الثنائي البحريني مريم الحميدي وزهرة القليب.



وتحقّقت الميداليات الفضية الثلاث بواسطة سارة السناني في مسابقة رمي القرص الفئة 33، بعدما جاءت في المركز الثاني، مسجّلة أفضل محاولة بـ11 متر، وحصلت ذكرة الكعبي على المركز الثاني في مسابقة رمي القرص الفئة53/32، محققة 525 نقطة، وأحرزت أنصاف النعيمي الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة الفئة 34 بتحقيقها أفضل محاولة بـ6,02 متر.

وضمت قائمة اللاعبات اللاتي حققن الميداليات البرونزية الثلاث، كل من ثريا الزعابي في مسابقة دفع الجلة الفئة 34، وشما عبد العزيز في مسابقة رمي القرص الفئة 53/32، وعائشة الخالدي في رمي القرص الفئة 33.

وبالإضافة إلى تألق "صاحبات الهمم"، نجحت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، في انتزاع الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بعدما حققت 11,6 متر خلف البحرينية نورة سالم جاسم.



وبنهاية منافسات اليوم التاسع للدورة، ارتفع رصيد الإمارات إلى 33 ميدالية ملوّنة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و15 برونزيـة، وتوّزعت هذه الميداليات بين منتخبات أصحاب الهمم (10 ميداليات) ومنتخب المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب كرة اليدّ (ميداليّـة فضية)، منتخب ألعاب القوى (فضية) منتخب البولينغ (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة السلّة (برونزية) ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).



وبذلك حطمت المشاركة الإماراتية الرقم القياسي في عدد الميداليات في دورات المرأة الخليجية، حيث حقّقت منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات في الدورة الأولى في الكويت (2008) ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 بالدوحة 32 ميدالية