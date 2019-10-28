الفجيرة البحري يدشن موسمه بدولية صيد الأسماك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن تدشينه لموسمه البحري بإقامة بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، وذلك في الفترة من 7 نوفمبر المقبل وحتى العاشر بكورنيش الإمارة ومشاركة أكثر من 25 فريقاً يمثلون دولاً عربية وأوروبية مختلفة، وتأتي البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.



ومن جانبه كشف أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري عن تأجيل البطولة، والتي كان مقرراً لها يوم الجمعة المقبل وذلك بسبب اضطراب حالة البحر وسوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن قيمة الجوائز النقدية والعينية تبلغ 250 ألف درهم فضلاً عن تذاكر سفر ذهاب وإياب ستقدم للأبطال الذين يتأهلون بدورهم للمشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم لصيد الأسماك، والتي تقام بكوستاريكا يوم 22 ابريل القادم، موجها الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الدائمة والمستمرة لكافة فعاليات النادي البحري، علاوة على دور الراعي التسويقي لبطولة الفجيرة شركة "بالما" القابضة في دعم البطولة لسنوات.



وأشار إبراهيم إلى أن النادي البحري سيقوم بتنظيم إحدى جولات بطولة العالم للزوارق السريعة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال مؤتمر صحفي لافتاً أن التركيز حالياً يوجه أيضاً لأكاديمية الناشئين بنادي الفجيرة البحري والتي تعتبر الوحيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث أكد أنه بفضل هذه الأكاديمية تم الوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في بطولات الناشئين الدولية في روسيا والمجر وتنظيم الإمارات للبطولة خلال العام الماضي.



من جانبه أشار كريم درباس، مدير شركة بالما القابضة راعي بطولة الفجيرة لصيد الأسماك، بأنه يتوقع أن يصل عدد المشاركين من الأفراد إلى 160 مشارك مع العلم بأن باب التسجيل لايزال مفتوحاً وحتى الآن تم قيد 113 لاعب ولاعبة، وأشار درباس إلى مشاركة فريق ألماني وأوكراني فضلاً عن فريق من الكويت وسلطنة عمان وآخرون.