الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حافظ نادي الوصل على سيطرته شبه الكاملة في السباحة الإماراتية، بعدما نجح في التتويج بمرحلتي العموم رجال وسيدات، في بطولة كأس الإمارات الثانية للسباحة، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة 580 سباحاً وسباحة من 28 نادياً وأكاديمية، وذلك بحضور عمر عبد الرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الفنية.

وأشاد عمر عبد الرحمن بالبطولة المحلية المميزة، مؤكداً أن وجود هذا العدد من المشاركين يؤكد بداية التميز للبطولات المحلية، وهو ما تريده هيئة الرياضة لجمع أكبر عدد من الممارسين واتساع قاعدة المشاركين.