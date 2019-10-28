نادي الشطرنج للفتيات يستقطب الموهوبات من مدارس الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن إطلاق مبادرته من أجل نشر ثقافة اللعبة في المدارس، والعمل على تفعيل مراكز الشطرنج فيها من أجل وصولها لأكبر قاعدة من الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، وذلك ضمن خطته في نشر ثقافة لعبة الشطرنج واستقطاب اللاعبات الموهوبات، حيث تعتبر المدارس واحدة من أهم الروافد التي يدعمها النادي، واستكمالاً لما بدأه في الخطة الأولية التي شملت 4 مدارس ما بين الحكومية والخاصة.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي إن العمل مستمر على قدم وساق من أجل مواصلة إنشاء العديد من المراكز داخل المدارس المختلفة للترويج للعبة، خاصة وأن هناك تجاوباً كبيراً من قبل إدارات تلك المدارس، وكذلك أولياء الأمور لممارسة أبنائهم للعبة، وتطوير قدراتهم الذهنية ودخول الساحة التنافسية.