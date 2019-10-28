«القوى» يتدارك مشكلة لاعبات شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أنه سيتم إرسال خطاب إلى إدارة نادي شباب الأهلي، لإخطاره بانضمام لاعباته إلى المنتخب المشارك في دورة ألعاب المرأة الخليجية المقامة حالياً في الكويت.

وأشار إلى أنه تعذر إرسال الخطاب في الأيام الماضية قبل سفر بعثة القوى إلى الكويت، لظروف ضغط العمل، وعودة مجلس إدارة الاتحاد لمباشرة عمله بعد توقف طويل، وأنه يتفهم غضب شباب الأهلي، من عدم تلقي الخطاب قبل سفر البعثة.

وبالنسبة لعدم مشاركة عداءة المنتخب علياء محمد، في دورة المرأة الخليجية، قال: «علياء لديها في الفترة المقبلة، سباق تأهيلي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ولديها برنامج تدريبي خاص لتحقيق هذا الهدف، ولذا ارتأى الاتحاد عدم مشاركتها، لتوفير الاستقرار الفني اللازم للتركيز على طموح التأهل للأولمبياد».

وكانت لاعبات شباب الأهلي، قد سافرن ضمن بعثة منتخب القوى إلى الكويت، من دون مخاطبة رسمية من اتحاد ألعاب القوى لإدارة النادي، ومن دون مشاركة العداءة علياء، والتي كان يتوقع فوزها وحدها بميداليتين في 5 و10 آلاف متر جري.