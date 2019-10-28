كيليسوسكي أقوى رجل في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج البولندي ماثيوز كيليسوسكي بلقب أقوى رجل في العالم، بعد منافسات حامية في النسخة الثانية من بطولة «ألتيميت سترونغ مان»، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي وتعد الحدث الأكبر من نوعه في العالم، الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في دبي واحتضن منافساته مضمار ميدان، وبثت العديد من القنوات العالمية منافساته.

وتابع منافسات البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، إلى جانب الآلاف من المشجعين من مختلف الأعمار والجنسيات، كما حضر فعاليات البطولة أيضاً النجم العالمي الآيسلاندي هافثور بجورنسون، بطل النسخة الأولى من البطولة وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، وأشرف على العملية التحكيمية في البطولة إيدي هول السفير العالمي لبطولة «ألتيميت سترونغ مان»، وبطل العالم في سباق سترونغ مان عام 2017.

كيليسوسكي البطل

وفاز كيليسوسكي بالمركز الأول بعد تحقيقه 55 نقطة كاملة وتغلبه على الأخوين الأسكتلنديين لوك ستولمان الذي جاء في المركز الثاني وتوم ستولمان الذي حل ثالثًا، وتمكن الفائزون الثلاثة من رفع أوزان تصل إلى 500 كغ في أسرع زمن في البطولة، وكان البولندي ماتيوس كيليسكوفسكي قد فاز بالمركز الثالث في النسخة الأولى من البطولة كما فاز سابقاً بالمركز الثاني على مستوى العالم.

وقال سعيد حارب: يتزامن تنظيم بطولة ألتيميت سترونغ مان مع فعاليات أيام تحدي دبي للياقة البدنية، حيث تحولت مناطق عديدة في دولة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص إلى شعلة من النشاط، وأصبحت ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، حيث حرص الجميع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، أو متابعة أفراد عائلاتهم يمارسون الفعاليات المختلفة، وهذا هو هدف القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم.

وأضاف: يحرص مجلس دبي الرياضي على دعم التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع ويجتذب أكبر عدد من المشاركين والمتابعين لمختلف الرياضات، ولقد أصبحت دبي مدينة التحديات الأقوى من نوعها، حيث سينظم المجلس في شهر ديسمبر المقبل النسخة الثانية من سباق ألترا ماراثون، الذي يقام في محمية المرموم والذي يعد أطول ماراثون صحراوي في العالم.