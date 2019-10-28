تحضيرات مبكرة لختام جولات مونديال زوارق «اكس كات» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تحضيراته المبكرة لاستضافة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات» الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم، والتي ينظمها النادي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، خلال الفترة من 12 - 14 ديسمبر المقبل.

وشهد مقر النادي، حركة نشطة مع قدوم ممثلي الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، إلى لؤلؤة الخليج دبي، من أجل الترتيب لإقامة الحدث العالمي الكبير والتنسيق في عدد من الأمور مع نادي دبي لإنجاح الحدث العالمي الكبير. وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي على الترحيب بممثل الاتحاد الدولي، الإيطالي باسكوالي سيزينيا واللجنة المشرفة على البطولة العالمية، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي.

وأكد محمد عبدالله حارب أن النادي يسعى لإنجاح الحدث الكبير، منوهاً إلى أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد، تعطي الحدث إضافة قوية، مشيراً إلى أن البطولة ستواكب نهاية عام التسامح، مما يشكل رسالة نتطلع لإيصالها إلى أسرة الرياضات البحرية العالمية، كما أن الحدث سيقام بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين، ويجمع نخبة الأبطال العالميين في هذه الرياضة والفرق المتميزة.

ويدرس نادي دبي، الكثير من الخيارات لموقع السباق المرتقب، وكذلك يعمل من أجل إنجاز عدد من المهام والتنسيق مع الدوائر الحكومية والوطنية لإخراج الحدث بالصورة المطلوبة واستمرار النجاحات التنظيمية التي ظل يحققها النادي طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات.