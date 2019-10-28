اليد والسلة والطائرة تودّع «خليجية المرأة»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي، عماد إبراهيم، أمل إسماعيل، ياسمين العطار

ودعت المنتخبات الوطنية لكرة اليد والسلة والطائرة الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة حالياً في الكويت، بتحقيق 3 ميداليات ملونة، بعدما أنهى منتخبا السلة والطائرة مشاركتهما في المركز الثالث وقبلهما «أبيض اليد» الذي توج بالمركز الثاني، وبنهاية مشاركة منتخبي كرة السلة والطائرة مساء أول من أمس، ارتفع رصيد الإمارات إلى 22 ميدالية ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و6 فضيات و12 برونزيـة، حققتها منتخبات المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب كرة اليد (ميدالية فضية) منتخب البولينغ (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة السلة (برونزية) ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية)، وكان منتخب كرة السلة قريباً من تحقيق المركز الأول أو الثاني على الأقل لولا إهداره العديد من النقاط السهلة خصوصاً في مباراته الأخيرة أمام البحرين، التي تحكم فيها بشكل واضح وعمق الفارق إلى 13 نقطة قبل أن يتراجع آخر 6 دقائق في الشوط الرابع ويتنازل عن أسبقيته للمنتخب البحريني، ليخسر المباراة بفارق 3 نقاط 51-48، بعد انطلاقة قوية في الجولات الثلاث الأولى التي حقق فيها الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 57-45، وعلى المنتخب العماني 63-22، وعلى المنتخب الكويتي 55-53، وخسارة في الجولة الرابعة أمام منتخب قطر58-54.

فوز وحيد

وأنهى منتخب الكرة الطائرة مشواره في الدورة محققاً فوزاً واحداً على حساب المنتخب العماني بثلاثة أشواط نظيفة مقابل خسارتين أمام البحرين 3-1 والكويت 3-1، وجاءت مشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الأفضل من بين المنتخبات الثلاثة، بتحقيقه المركز الثاني بـ 9 نقاط، ما مكنه من الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي كان حصل عليها في الدورة السابقة، وودع «أبيض اليد» الدورة محققاً 3 انتصارات من 4 جولات، حيث تغلب على نظيره العماني بنتيجة 21-14 ثم على البحرين 28-20 في الجولة الثانية وعلى الكويت 23-8 في الجولة الثالثة، قبل أن يضيع الفوز على قطر من بين يديه في آخر دقيقتين في المباراة الرابعة التي انتهت بخسارته 24-21، وقبل مغادرتها مقر الإقامة في الكويت أمس، وجهت المنتخبات الثلاثة الشكر إلى نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي.

منافسة قوية

وعبر إبراهيم عيسى مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد عن رضاه عن المركز، مؤكداً ارتفاع مستوى الدورة وقوة المنافسة بين جميع المنتخبات المشاركة، وقال: قدمنا صورة مشرفة عن كرة اليد النسائية في الإمارات وكنا قريبين من تحقيق اللقب لولا بعض التفاصيل الصغيرة في المباراة الأخيرة التي تسببت في تأخرنا بثلاثة أهداف ومنها كثرة الإصابات في الفريق، المهم استطعنا الحفاظ على المركز الثاني، وأضاف أنه كسب التحدي ونجح في مهمته رغم ضيق الوقت، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة اليد على ثقته به ودعمه له، وقال: اكتسبت المزيد من الخبرة في قيادة منتخب السيدات، واعتبرها تجربة جيدة في مجال التدريب، وأتمنى الاستمرارية في العمل حتى يحافظ الفريق على مستواه.

أداء مقبول

وأكدت الجزائرية نادية تمود مدربة منتخب كرة السلة للسيدات أن المنافسات جاءت قوية والأفضل من بين كل الدورات السابقة، مشيرة إلى أن كرة السلة اللعبة الجماعية الوحيدة التي سجلت مشاركة 6 منتخبات خليجية وهو ما انعكس على مستوى البطولة وجعل المنافسة على المركز الأول صعبة، ونوهت تمود بأن منتخب الإمارات قدم أداءً مقبولاً وكان قريباً من تحقيق نتائج أفضل.