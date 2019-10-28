«سيدات قدم الصالات» يساندن الطائرة والسلّـة

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

حرصت بعثة منتخبنا لكرة قدم الصالات للسيدات المشاركات في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربي بدولة الكويت لأول مرة الأولى، على التواجد في مدرجات صالة نادي الفتاة بالخالدية، ثم تحولنّ إلى صالة نادي سلوى الرياضي لتشجيع منتخبي كرة السلة والطائرة..

وأكدت مدرب منتخب كرة القدم حورية الطاهري، على ضروري دعم بنات الإمارات المشاركات في مختلف الرياضات ضمن البطولة الخليجية، معتبرة التواجد بالمدرجات واجباً وطنياً لا يقل أهمية عن تمثيل الوطن داخل أرضية الملعب.

ويشارك منتخب القدم في البطولة الخليجية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت ومملكة البحرين، لأول مرة بالبطولة الخليجية، حيث افتتح أولى مبارياته في مواجهة الكويت مساء أمس.