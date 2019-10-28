فايزر: أبوظبي قدمت نموذجاً تنظيمياً رائعاً للحدث العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمنت بعثات الدول التي شاركت في بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو، والتي اختتمت، مساء أول من أمس، في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي بمشاركة 95 دولة، جهود اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بقيادة محمد بن ثعلوب الدرعي، في تنظيم النسخة 11 من الحدث العالمي، مؤكدين أن التنظيم تم على الوجه الأكمل.

وقدم رؤساء الوفود الشكر للاتحاد الإماراتي على حسن الاستضافة والترحيب، وقال ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي: إن النجاح الذي حققته البطولة ليس مستغرباً على أبوظبي والاتحاد الذي يقوده محمد بن ثعلوب، ذاكراً أن أبوظبي ظلت تقدم نماذج رائعة في التنظيم والتعامل مع الضيوف بكرم شديد.

وأضاف: مشاركة 95 دولة في البطولة، لم يأت من فراغ ولكنه كان نتاج السمعة الطيبة التي اكتسبتها الإمارات من خلال البطولات السابقة، وهذا شجع كل الدول على المشاركة، وكان يفترض أن تكون عدد المشاركة أكبر لكن عدم الالتزام بالتوجيهات أدى لإبعاد بعض المنتخبات كما أن هنالك منتخبات تأخرت كثيراً في التسجيل، وشكر فايزر، اتحاد الإمارات للجودو على الجهد الذي قام به، وأشاد بالمستوى الفني الذي قدمه أبطال اللعبة، ذاكراً أن ظهور أبطال جدد كان أكبر دليل على التطور الذي وصلت إليه لعبة الجودو.

دعم القيادة

وتوجه عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمهم السخي الذي انعكس وبشكل ملحوظ على تقدم قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب مسيرة المنجزات التنموية التي تعاصرها الدولة، وأشاد النيادي عقب تتويجه الأبطال في اليوم الختامي، أول من أمس، بالرعاية الكريمة والدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للبطولة السنوية، والتي غدت بفضل هذا الدعم واحدة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية في أجندتنا الطامحة لاستدامة رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وخاصة الألعاب القتالية الرياضية.

وهنأ النيادي، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري الذي حظيت به البطولة والتفاعل الذي تجاوز حدود الوطن.

الحصان الأسود

وشهدت بطولة عام التسامح توزيع 56 ميدالية ملونة منها 14 ميدالية ذهبية و28 فضية و28 برونزية، وكان لمنتخب كوريا الجنوبية المتوج باللقب النصيب الأكبر بنيله 8 ميداليات منحته الصدارة من بينها 3 ميداليات ذهبية وفضية و4 برونزية، وحل منتخب هولندا في المركز الثاني محتفظاً بمركزه في بطولة عام زايد 2018 بنيل 4 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وبرونزية، وفي المركز الثالث منتخب سلوفينيا الذي يعتبر الحصان الأسود للبطولة بنيله، 3 ميداليات منها ذهبيتان وفضية، ونالت 6 منتخبات ذهبية واحدة في البطولة، وهي منتخبات إيطاليا، تركيا، إسبانيا، كازاخستان، كوسوفو وكوريا الشمالية، وتصدرت تونس قائمة 12 دولة عربية شاركت في البطولة بفوزها بميدالية برونزية عن طريق نهيل شيخ روحو في وزن فوق 78 كغ.

شجرة الغاف

تم على هامش بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو غرس شجرة الغاف، شعار عام التسامح، أمام مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور العديد من الشخصيات الرياضية، التي تقدمها محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو وناصر التميمي أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو مدير بطولة التسامح، ويرمز غرس الشجرة إلى تعزيز قيم السلام والتسامح والمحبة، وهي القيم التي تدعو لها دولة الإمارات على كل الصعد.