خديجة فهد: «أفضل حارسة» وسام على صدري

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أعربت خديجة فهد حارسة مرمى منتخبنا الوطني لكرة اليد، عن سعادتها الغامرة بالحصول على لقب أفضل حارسة مرمى بمسابقة كرة اليد، ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن فخرها بمحافظة الأبيض على وصافة البطولة، مؤكدة أن حصد هذا اللقب، وسام على صدرها، إذ إنها كانت تأمل حصد هذا اللقب الغالي قبل انطلاق العرس الخليجي، الذي يضمن مجموعة مميزة من اللاعبات في جميع المنتخبات المشاركة، الأمر الذي زاد من صعوبة المنافسات، ومنحها مزيداً من القوة والتشويق.

وأضافت فهد: «قدم جميع أعضاء الفريق أداء فنياً مميزاً خلال المنافسات، بفضل روحهم الحماسية العالية، التي قادتني للحصول على لقب أفضل حارسة، فضلاً عن حرصي الشديد على المحافظة على لياقتي البدنية».