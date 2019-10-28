نادية علي: قهرنا الصعاب بالروح القتالية والإخلاص

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أكدت لاعبات كرة اليد والسلة والطائرة، أنهنّ قهرن الصعاب ونقص التحضيرات، بقوة الإرادة والروح القتالية في الملعب، والإخلاص إلى الوطن.

وقالت نادية علي كابتن منتخب الكرة الطائرة: تعرضنا إلى ظروف صعبة جداً في الدورة بسبب الغيابات، لا أحد يعلمها إلا اللاعبات، ولكن خرجنا بعدة نقاط إيجابية، وكسبنا لاعبات للمستقبل، كنا نطمح للحفاظ على اللقب، رغم أننا لم نصل إلى الجاهزية الكاملة مع انطلاق المنافسات، وعقّدت الإصابات مهمتنا لتحقيق هدفنا، وأضافت: حاولنا التغلب على الإصابات، وبذلنا جهوداً كبيرة، ولكن سارت الأمور عكس ما كنا نتوقع، الرياضة فوز وخسارة، والأكيد أننا خرجنا بدروس مهمة من هذه المشاركة، سنستفيد منها في المستقبل، أمامنا بطولة الخليج في الكرة الطائرة العام المقبل، وسنبدأ الاستعداد لها من الآن.