ألكسندرا بوبا: مبادرة أكثر من رائعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علّقت ألكسندرا بوبا، مديرة التسويق في مونفيزو، على رعاية مونفيزو لدورة تحدي دبي للياقة 2019، قائلةً: «نعتز ونفتخر باشتراكنا في أكبر حركة رياضية تشهدها دبي. ونحن، من خلال مساهمتنا بهذه المبادرة الرائعة، لا نتطلع إلى تأمين المياه للمشاركين للانتعاش فحسب، بل إلى إلهامهم اعتماد الرياضة في حياتهم اليومية.

أما هدفنا الرئيس من المشاركة في تحدي دبي للياقة فهو يتمثل في مبادرتنا التي تحمل شعار «اشرب المياه وامنح الحياة»، حيث يتم منح درهم واحد لمؤسسة الجليلة عند بيع أي قارورة ماء.

ونتطلع إلى نجاح هذا التحدي»، وأضافت: «انطلق تحدي دبي للياقة بجدول فعالياته الحافلة، وهو يدعو الجميع إلى انتهاز فرص تعزيز اللياقة المتاحة وممارسة الأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً».