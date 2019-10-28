فينسان لامورو: سعداء بالشراكة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال فينسان لامورو، مدير الأسواق الجديدة في «فيتبيت»: «نحن سعداء ومتحمسون بتعاوننا وعقد شراكة مع تحدي دبي للياقة بصفتنا راعي الصحة الرسمي في الفعالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث سنسعى إلى إشراك الجميع في أنشطة لياقة ممتعة تشمل مبادرة تسجيل خطوات وتجربة رقص على مستوى المدينة بكاملها من شأنها مساعدة سكان دبي على تحقيق هدفهم بممارسة أنشطة رياضية لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وتلتزم «فيتبيت» بمساعدة المستخدمين بكل مستوياتهم على تعزيز صحتهم ولياقتهم بواسطة أجهزة مبتكرة وبرامج تفاعلية وشبكات اجتماعية عالمية، بحيث تمكّنهم من إجراء تغييرات بسيطة في سلوكهم، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم على المدى البعيد».