فعالية دراجات «نبض دبي» تنطلق 8 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية «نبض دبي» الفعالية المتميزة لركوب الدراجات الهوائية على الطرقات الوعرة، عن عودة السباق بنسخته الـ 14 إلى المجمّع الرياضي في مدينة دبي الرياضية في 8 نوفمبر المقبل في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

وتستقطب «نبض دبي» محبي الدرجات الهوائية من كافة أفراد الأسرة، كما تدعوهم للمشاركة بشكل مجاني والانضمام إلى المضمار المصمم ليتناسب مع جميع الأعمار وبمشاركة مجموعة من أفضل راكبي الدراجات في المنطقة، كما تعمل مدينة دبي الرياضية بالتعاون مع «سايكل هاب» على تنظيم هذا اليوم المُفعم بالتسلية والمرح في الهواء الطلق.

ويُتيح برنامج الفعالية للدراجين المشاركين فرصة الاختيار من بين ثلاثة مسارات، بدءاً من المسار الملائم للعائلات والذي يمتد لمسافة 5 كم أو مسار الـ 10 كم لمحبي المغامرات، ووصولاً إلى التحدي الكبير والذي يصل إلى مسافة 20 كم.

وسيحظى الفائزون عند خط النهاية بباقة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي، بينما يستطيع الجميع الاستمتاع بهذا اليوم العائلي المثالي والمليء بالأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، إلى جانب تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات.

وتُعتبر «نبض دبي» واحدة من أبرز الأنشطة التي يشهدها جدول فعاليات مدينة دبي الرياضية الحافل بالأنشطة العائلية الترفيهية والرياضية.