2000 عداء في «نصف ماراثون المدينة مي دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 2000 عداء صباح الجمعة الماضي في نصف ماراثون المدينة مي دبي، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي في قلب مركز دبي المالي العالمي، الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، وذلك في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

توزع المشاركون، الذين قدموا من داخل الدولة وخارجها، على أربع فئات، 21كم، 10كم، 5كم، و2,5كم، وانطلقت جميع السباقات من أمام «مبنى البوابة» بمركز دبي المالي العالمي عبر مسار زخر بالعديد من المناظر الساحرة لأبرز معالم دبي الشهيرة وعمارتها المتميزة، بما في ذلك برج خليفة. وأتاح مسار الحدث للعدائين فرصة تسجيل أفضل زمن لهم نظراً لسهولة الوصول إليه وطرقاته المنبسطة التي جرى اعتماد قياساتها من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

تميز الحدث بمشاركة مدرب اللياقة البدنية الشهير على موقع إنستغرام «جو ويكس» والمعروف عالمياً بمدرب الأجسام (ذي بودي كوتش)، حيث قاد التهيئة الحافزة للمشاركين قبل أن يخوض شخصياً سباق 21 كم، ويعلن إشارة البدء في سباق 2.5 كم للجري المجتمعي، الذي أدرج ضمن الحدث للرياضيين الراغبين في عيش تجربة الماراثون في أجواء مسلية وممتعة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، ولأولئك الذين يتطلعون لممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني في إطار تحدي 30×30.