وداد بو هناد: حرص دائم على المشاركة السنوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أفادت وداد بو هناد رئيسة المجلس النسائي في النيابة العامة في دبي بأن النيابة العامة في دبي تحرص على المشاركة السنوية في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية منذ انطلاقها عام 2012 وبرعاية ودعم ومتابعة حثيثة من النائب العام المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، نظراً لما لهذه البطولة من مكانة غالية في القلوب كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع سياسة النيابة العامة بشأن دعم وتمكين المرأة ومشاركتها في الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية، كما تعد البطولة ميداناً لتحفيز مواهب الموظفات وإبراز قدراتهن المتميزة في المجال الرياضي.