مريم بن فهد: ظاهرة محفزة للمرأة العاملة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت مريم بن فهد رئيس فريق الريم النسائي في بلدية دبي، أن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، تعد أحد أهم المهرجانات الرياضية التي تتطلع لها موظفات دوائر حكومة دبي، وظاهرة رياضية محفزة للمرأة العاملة للاهتمام بالجانب الرياضي، والمشاركة الفعلية من قبل الموظفات في كافة الأنشطة الرياضية.

وتابعت: الاهتمام والدعم بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، ما هو إلا دليل كبير على ما توليه الحكومة من اهتمام بالمرأة بشكل عام، والمرأة العاملة بشكل خاص، إيماناً من سموها بأن الجانب الرياضي له دور كبير في المحافظة على صحة المرأة وصحة المجتمع، وأيضاً تتجسد من خلال البطولة، سعي سموها إلى خلق العلاقات والتواصل والمنافسة بين كافة موظفات الدوائر، وهي نموذج لتمكين المرأة في الرياضة.

نجاحات

وواصلت: حققت البطولة العديد والكثير من النجاحات والإنجازات، وهي في تزايد مطرد من عام إلى عام، سواء من عدد الألعاب، وعدد المشاركات وعدد المؤسسات والدوائر المشاركة من حكومية وخاصة، ومن حيث مشاركة المرأة الإماراتية في المنافسات، وغيرها الكثير من الأرقام، والتي تؤكد على استمرارية النجاح والتميز الذي حققته هذه البطولة على مدى سنوات، ومن هنا، نجد أن النجاحات التي تحققت، ساهمت، وبشكل كبير، في جذب أعداد كبيرة من موظفات الدوائر الحكومية، وحرص وتنافس على المشاركة.

دعم المرأة

وأضافت: ساهمت البطولة في دعم المرأة العاملة بالدوائر الحكومية، وقامت بدور تكاملي مع الجهات الحكومية في تحقيق ورفع سعادة ورضا الموظفات، فمن خلال تشجيع الدوائر للموظفات على المشاركة، وتقديم كل الدعم من خلال التدريب والتأهيل للبطولة، وتسهيل خروج الموظفة للتدريب، وكذلك دور القيادة العليا الداعم للمرأة، ومتابعة حثيثة، وتشجيع ساهم في سعادة المرأة، ورفع الرضا عن دائرتها، وأيضاً الاحتفال بالنتائج التي تحققها الموظفات، وتواصل القيادة، والعمل على دعم المرأة العاملة والرياضة أيضاً، إيماناً بأهمية الرياضة في حياة كل موظفة، كذلك استفادت الموظفة المشاركة في البطولة من توفير التدريب المستمر، والدعم الرياضي الذي تقدمة الدائرة، سعياً لصقل المهارات الرياضية للمرأة على مدار العام، وتكون الرياضة لدى المرأة العاملة أسلوب حياة.