بثينة السويدي: البطولة طورت رياضة المرأة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجهت بثينة السويدي مسؤولة الرياضة في النيابة العامة في دبي، والمشاركة في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها ودعمها لدورة رياضية خاصة بالألعاب الرياضية للسيدات.

وقالت بثينة السويدي: إن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تُشكر على مبادرتها الرائعة بإطلاق الدورة، والتي أثبتت على مدى السنوات فاعليتها في تمكين المرأة وإبراز مواهبها وتوجيهها نحو نمط حياة صحي جسدياً ونفسياً، كما أقدر كثيراً منح فرصة المشاركة في البطولة لأفراد عائلة الموظفة، ما عزز من شعور الألفة والتلاحم بين المشاركات.