فوزية فريدون: فرصة لتعزيز أواصر التعاون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدتت فوزية فريدون مديرة الدورة ومديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي أن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات تشكل ركيزة أساسية في برنامج عمل لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، وتعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتلاقي فيما بين الدوائر والهيئات الحكومية التي ساهمت في دعم جهود لجنة رياضة المرأة بالمجلس من خلال مشاركتهم المميزة في جميع نسخ الدورة، لذلك فإن دورة الشيخة هند تعتبر فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى النساء، وزيادة اهتمام الدوائر والمؤسسات الحكومية برياضة المرأة، كما أن تجمع الموظفات تحت سقف واحد يعتبر مكسباً كبيراً للجميع بما يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي».