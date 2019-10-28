نوف عبد الحميد: فكر ورؤية تمكين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجهت نوف عبد الحميد عمر من شركة طيران الإمارات، الوافد الجديد المشارك في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بأسمى آيات الشكر إلى حرم صاحـب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فلهم أيضاً الشكر على تنظيم بطولة نسائية ناجحة بكل المقاييس.

وقالت: إن النجاحات التي تحققها الدورة من عام إلى عام شجعتهم في شــركة طيران الإمارات على الانضمام إلى هذه المظلة الرياضية الناجحة التي تجسد فكر سمو الشيخة هند آل مكتوم لتمكين المرأة رياضياً.