عنود السعدي: ملتقى لمنتسبات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجهت النقيب خبير عنود أحمد السعدي رئيسة مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في دبي، بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها ودعمها لدورة رياضية خاصة بالألعاب الرياضية للسيدات وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقالت «إن «دورة الشــيخة هند للألعاب الرياضيــة للسيدات» باتت بطولة مهمة في أجندة جميع المنتسبات إلى شرطة دبي وتحظى بمتابعــة ودعم مباشر من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبــد الله خليفة المري، وهي تشكل تحدياً خاصاً لهن وتنمي مهارتهن في مختلف الرياضات التي يشاركن فيها، وحققت شرطة دبي العديد من المكاسب على مدى مشاركتها في النسخة الحاليــة والنسخ الماضية من الدورة سواء على الجانب الرياضي أو الاجتماعي والصحي البدني»

وتابعت: أهم أسباب نجاحات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» إنها دورة متطورة حيث يتم إضافة ألعاب وتحديات جديدة لكل نسخة وهو أمر يسهم في تزايد عدد المؤسسات والموظفات المشاركات في كل نسخة وبلغ عدد المؤسسات المشاركة في النسخة الحالية 50 مؤسسة وهو دليل نجاح وتميز الدورة التي نتمنى لها الاستمرار والتطور من نسخة إلى أخرى.