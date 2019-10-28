الشيخة هند.. دعم بلا حدود لرياضة المرأة

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

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أشادت عدد من القيادات في مختلف المواقع بما تقدمه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من دعم أسهم في تطور وتمكين المرأة رياضياً، وفي تميزها في أداء عملها في مختلف القطاعات من خلال ممارستها للرياضة، وأجمعت القيادات على أن رعاية ودعم سموها لدورة رياضية خاصة بالألعاب الرياضية للسيدات، وتقام سنوياً بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» يعتبر مكسباً كبيراً لرياضة المرأة في الدولة.

دعم

وتوجه المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بالشكر إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها ودعمها لدورة رياضية خاصة بالألعاب الرياضية للسيدات، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تنظمها بنجاح وتميز لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، نجحت في الوصول بها إلى النسخة السابعة وباتت بمثابة أولمبياد نسائي مصغر للموظفات في الدوائر الحكومية والشركات.

فعالية

وتابع النائب العام لإمارة دبي حديثه قائلاً: مما لا شك فيه أن بطولة الشيخة هند للألعاب الرياضية تعتبر فعالية وطنية رياضية متميزة، ونحن لنا الفخر بأن نكون من أوائل الدوائر التي شاركت في البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2012 وتتصدر المراكز الأولى في الألعاب الجماعية على مدى السنوات الماضية، وهذه البطولة تعزز جهود قيادتنا الرشيدة نحو دعم وتمكين المرأة ومنحها كافة الفرص لإبراز مواهبها وتميزها، كذلك الاهتمام بالعناصر النسائية الشابة وتنمية قدراتها ومواهبهن، لا سيما وقد برزت من خلال بطولة الشيخة هند مواهب نسائية متألقة.

وأضاف الحميدان: المكاسب التي تحققت من تنظيم «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» كثيرة منها على سبيل المثال دورها الكبير في صقل مواهب الموظفات أو أفراد أسرهن المشاركات في بطولات الدورة، وهو يعد مكسباً كبيراً للأندية الرياضية في مختلف إمارات الدولة، والتي تستفيد من مخرجات الدورة وتضمها إليها وتطور من قدراتها، بالتالي تكون ساهمت الدورة في مد منتخباتنا الوطنية بلاعبات جدد، لأن اللاعبات بعد تميزهن وصقل مواهبهن يتوجهن للمنتخبات الوطنية.

نهج زايد

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: احتلت المرأة مكانة خاصة في نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة، فمنذ إعلان قيام الاتحاد قال المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن، ومن ذلك الوقت والمرأة تحظى بكل الدعم من قيادتنا الرشيدة.

توجيهات سامية

وأضاف حارب: إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كانت واضحة منذ تأسيس المجلس بأن تنال رياضة المرأة مكانة أساسية في الأهداف والخطط الاستراتيجية للمجلس والمبادرات التي يطلقها المجلس، وتنفيذًا لتوجيهات سموه أنشأ المجلس لجنة المرأة والرياضة التي انطلقت منها العديد من المبادرات التطويرية لرياضة المرأة ومن أهمها دورة الشيخة هند التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

إقبال متزايد

واختتم حارب، قائلاً: منذ انطلاق دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وهي تحظى باهتمام كبير وتحقق نجاحاً كبيراً من خلال الإقبال المتزايد على المشاركة فيها عاماً بعد آخر، وأصبحت محور حديث كل النساء في جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وينتظرنها عاماً بعد آخر من خلال الاستعداد الجيد بالتدريب وتكوين الفرق، كما أصبحت المرأة الموظفة تشارك في مختلف الفعاليات الرياضية على مدار العام لكي تكون لائقة بدنياً ومستعدة لخوض منافسات الدورة وتحقيق الألقاب، وهذا يعد إنجازاً حقيقاً، فهو يعكس رؤية المجلس في جعل المجتمع رياضياً متميزاً وسعيداً، ويحقق أهدافه في تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

رؤية ثاقبة

وأشادت لمياء عبد العزيز خان، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي تجدها الدورة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما جعلها من أكثر البطولات الرياضة نجاحاً في الدولة.

نقلة نوعية

وقالت لمياء خان: إن النجاحات التي تحققها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات من عام إلى آخر، هي تأكيد على النقلة النوعية التي أحدثها المجلس خلال الأعوام الماضية على صعيد تطوير رياضة المرأة، وبفضل الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، استطاع المجلس أن ينتزع المرأة العاملة من روتين عملها كموظفة لتصبح رياضية تمارس التدريبات والنشاط البدني كل يوم على مدار العام استعداداً لخوض المنافسات، حتى إنها تشارك مع أفراد أسرتها من بناتها وأخواتها ليتنافسن مع بعضهن في الدورة، كما أنها ساعدت على تحقيق هدفنا جميعاً، وهو أن تكون الرياضة أسلوب حياة وثقافة بين جميع أفراد المجتمع.

نشر الوعي

وأضافت: إن الدورة تدعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر وعي وثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، والتأكيد على دورها كعامل أساسي في المحافظة على صحة المرأة وقدرتها على القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسهولة، كما أنها كانت بداية لانطلاقات أخرى. وتابعت: الدورة أيضاً نجحت في أن تزيد من اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة برياضة المرأة، فإلى جانب تخصيص المؤسسات للجان دائمة للرياضة النسائية فقد كونت بعض المؤسسات فرقاً رياضية نسائية معتمدة في مختلف الألعاب يتم تدريبهن باستمرار للمشاركة في مختلف المنافسات على مدار العام، وشاركت هذه الفرق في أحداث مجتمعية أخرى منها مبادرة الألعاب الحكومية وتحدي دبي للياقة، وهو ما يؤكد أن الدورة كانت نقطة تحول في رياضة المرأة.

نسخة مختلفة

وحول تزايد عدد الفرق والمؤسسات المشاركة في النسخة السابعة قالت: نفخر بتزايد عدد اللاعبات المشاركات في النسخة الحالية، حيث وصل إلى أكثر من 1000 مشاركة، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المؤسسات المشاركة، حيث وصل عدد المؤسسات التي شاركت بمنتسباتها هذا العام إلى 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومن أحدث المؤسسات التي تشارك في الدورة لأول مرة طيران الإمارات، والدائرة الاقتصادية بدبي، ومن أبرز المؤسسات التي تشارك كل عام في الدورة، القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وتابعت رئيس اللجنة المنظمة للدورة حديثها: نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وهذا دليل على أن الرؤية الثاقبة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، آتت أكلها من خلال نجاحات الدورة التي تشهد تميزاً وتألقاً عاماً بعد عام.

النيابة البطل

حسم فريق الكرة الطائرة في النيابة العامة في دبي لقب بطولة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بفوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-1، وفي بطولة كرة السلة فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 58-21 ليظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

على جانب أخر، لم تخرج بطولة كرة السلة في الدورة، عن التوقعات، ولم تشهد أية مفاجآت، حيث نجح فريق النيابة العامة بدبي لكرة السلة أيضاً، في مواصلة سيطرته الكاملة على منصة تتويج اللعبة، واحتفظ باللقب للمرة السابعة على التوالي، ليحقق رقماً قياسياً صعباً، وذلك بعد فوزه الكبير والمستحق على فريق بلدية دبي بنتيجة 43 ـ 26 مكرراً انجاز النسخة الماضية.