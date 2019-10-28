أنيسة الشدادي: مخرجات احترافية ومنجم للمواهب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قالت أنيسة الشدادي رئيسة لجنة رياضة المرأة في اتحاد الإمارات لكرة اليد: إن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات »، ليست دورة بل أعتبرها أولمبياداً رياضياً مشرفاً ووساماً ومصدر فخر لنا جميعاً، وباتت تشكل منجماً للمواهب، حيث تمد الأندية بنجوم لامعة ولاعبات مميزات، وأضافت رئيسة لجنة رياضة المرأة في اتحاد الإمارات لكرة اليد: بالتالي تسهم في تطور المنتخبات الوطنية المستفيدة من هذه النجوم ومخرجات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، المتطورة من عام إلى آخر.