سحر العوبد: محطة مهمة لألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت سحر العوبد من اتحاد الإمارات لألعاب القوي أن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، باتت محطة مهمة من محطات بطولات الاتحاد ومعربة عن ارتياحها الكبير لارتفاع عدد المشاركات في نسخة هذا العام، لافتة إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية بعيداً عن النتائج لأن المشاركة تعني حياة صحية لجميع المشاركات في الدورة أو تحدي سباق الطريق وهو الأهم، وهي لفتة كريمة من مجلس دبي الرياضي على تنظيم مثل هذه الدورة، كلها عوامل تجعل منها دورة ناجحة ومميزة، مؤكدة دعم اتحاد الإمارات لألعاب القوى للدورة خاصة تحدي سباق الطريق، حيث يشارك بجهود تنظيمية فنية في جميع سباقات الدورة، لافتة إلى أن مخرجات هذه السباقات تشكل إضافة حقيقية لمنتخبات ألعاب القوى وهو أمر يؤكد نجاح الهدف من تنظيم الدورة.