خولة المهيري: صقل لقدرات اللاعبات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشادت خولة المهيري، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالقيادة الرشيدة التي تؤكد ضرورة أن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتحرص على دعم وتمكين المرأة وإشراكها في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. وتكتسب «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، أهمية خاصة لما تتميز به من مسابقات متنوعة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، تعزز من التنافس الإيجابي والبناء بين المتسابقات للفوز بألقاب هذه البطولة الثمينة، وتسهم في صقل وتحفيز القدرات الفردية والجماعية للاعبات.

وأضافت: أُثمّن حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تشجيع الموظفات للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، وبجهود الهيئة في توفير بيئة عمل إيجابية تسهم في تطوير قدرات المرأة العاملة