كوريا الجنوبية بطل «التسامح» للجودو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توّجت كوريا الجنوبية بلقب بطولة التسامح غراند سلام للجودو، التي اختتمت مساء أمس، بصالة مبادلة أرينا-أبوظبي، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 552 لاعباً من 95 دولة، وتابع اليوم الختامي، أمس، جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وعبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، وياسر سالم نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وأمل بوشلاخ أمين خزينة الاتحاد الآسيوي للجودو، والفنان الإماراتي عبد الله الهوري.

وجاء تتويج منتخب شمشون الكوري بلقب البطولة، برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، وفي المركز الثاني منتخب هولندا، برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية، وثالثاً منتخب سلوفينا برصيد ذهبيتين وفضية، وفي المركز الرابع مشترك أوكرانيا وإيطاليا، برصيد ذهبية وفضية، وتوّج الفائزين محمد بن ثعلوب الدرعي، وعدد من ضيوف البطولة. وشهدت جولات اليوم الختامي، أمس، خسارة لاعب منتخبنا علي حسن الدرمكي في الدور التمهيدي لوزن فوق 100 كغم، أمام بطل منغوليا ودخو تستنغول، كما خسر لاعب منتخبنا إيفان بالانسحاب، نتيجة وعكة صحية ألمت به مؤخراً، ألزمته الفراش بالمستشفى أمس، وحرمته المشاركة، وحققت التونسية نهيل شيخ أفضل إنجاز للمنتخبات العربية، بنيل الميدالية البرونزية الوحيدة للعرب.

ثقة الاتحاد

بدوره، ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة التسامح للجودو، الجهات والمؤسسات والشركات التي ساهمت في إنجاح البطولة، مؤكداً أن هذه الاستضافة تعكس ثقة الاتحاد الدولي للجودو في دولة الإمارات، ذاكراً أنها تمثل حدثاً جديداً، يضاف للأحداث الرياضية الكبرى، التي ظلت تزين العاصمة أبوظبي، حتى أصبحت مركزاً للرياضات العالمية، وقال بن ثعلوب إن أكبر مكاسب البطولة، أنها أوصلت رسالة الإمارات لكل العالم، في أهمية تعزيز قيم المحبة والتسامح، مقدماً الشكر لكل المنتخبات التي شاركت في البطولة، وارتدت شعار عام التسامح. من جانبه، ذكر عبد المحسن الدوسري أمين عام الرياضة، أن بطولة التسامح أبوظبي غراند سلام للجودو، حققت نجاحاً كبيراً، نتيجة التنظيم الدقيق، وتوفر البنية التحتية الجيدة بدولة الإمارات.

أسرة الجودو

فيما قال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إن بطولة التسامح للجودو، شكلت عيداً لأسرة الجودو في العالم، وتجمعاً حاشداً، مدللاً بمشاركة 95 دولة في الحدث الرياضي المهم، وقال هلال إن البطولة تميزت بتنظيم على مستوى عالٍ من الدقة، ما يؤكد الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المنظمة في الفترة التي سبقت ضربة البداية.