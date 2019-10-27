«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تكرم الفائزين ببطولة التسامح للرماية

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة، الفائزين في بطولة التسامح للرماية بنسختها الثالثة، والتي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نادي ضباط الشرطة بمشاركة 200 رامٍ ورامية، بحضور خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، والعقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة، والعقيد عبدالله أحمد عيسى سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة.

وفاز أحمد راشد الشميلي بالمركز الأول في منافسات الرجال، وفي منافسات السيدات نالت موزة طارق راشد الزعابي المركز الأول.