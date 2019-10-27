تايكواندو الإمارات يتألق في «خليجية المرأة»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي - عماد إبراهيم ــ أمل إسماعيل - ياسمين العطار

رفع منتخبنا الوطني للتايكواندو حصاد الإمارات إلى 20 ميداليّة ملوّنة، في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، المقامة حاليا في الكويت، بتحقيقه 4 ميداليات بواسطة بدرية محمد صاحبة ذهبية منافسات وزن 46 كلغ، وسعـاد المسماري التي حققت فضية وزن 57 كلغ، ومريم سالم ومناهل سهيل صاحبتي برونزيتي 67 و49 كلغ.

وتوزّعت ميداليات الإمارات بين 4 ذهبيات و6 فضيات و10 ميداليات برونزيـة، تحققت جميعها عن طريق 5 منتخبات هي المبارزة (11 ميدالية)، التايكواندو (4 ميداليات)، منتخب البولينغ (برونزيتين)، منتخب الرماية (برونزيتين)، منتخب كرة اليدّ ( ميدالية فضية).

وتمكنت بدرية محمد من التتويج بالميدالية الذهبية، أول من أمس، بعدما تفوّقت على منافستها العمانية ريانا الحارثية في المباراة النهائية وعلى اللاعبة الكويتية فاطمة جاسم في نصف النهائي. وواصل منتخبنا حصد الميداليات في منافسات أمس بتتويج سعاد المسماري بفضية وزن 57 كلغ بعدما خسرت المباراة النهائية أمام البحرينية ولاء الدوسري وأحرزت كل من مناهل سهيل ومريم سالم ميداليتين برونزيتين ببلوغهما نصف نهائي منافسات 49 و67 كلغ.

وأعربت بدرية محمد عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية التي تعدّ ثاني أهمّ انجاز في مسيرتها الرياضية بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمدارس بالمجر يوليو الماضي، وقالت إن طموحها المشاركة في الأولمبياد وأن تكون أول بطلة أولمبية إماراتيّة، وأضافت: بدأت مسيرتي الرياضية في السباحة ثم انتقلت إلى التايكواندو بتشجيع من إحدى صديقاتي، وعائلتي التي وقفت إلى جانبي في كل مراحل حياتي الرياضية.

وصرحت بدرية محمد أن التتويج بذهبية الخليج دافع مهمّ لمواصلة العمل بأكثر إصرار وعزيمة لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة للإمارات. ولم تتوقف دموع لاعبة منتخب الإمارات للتايكوندو سعاد المسماري بعد حصولها على الميدالية الفضية وزن 57 كلغ.

وكشفت المسماري أن دموعها بسبب خسارتها في المباراة النهائية وأنها كانت تتمنى رفع حصيلة الإمارات من الذهب في البطولة الخليجية لكن الحظ لم يبتسم لها.

وحرصت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة منى الشامسي مديرة الوفد الإماراتي وعدد من لاعبات المنتخبين السعودي والبحريني على مواساة المسماري ورفع معنوياتها.

تحضيرات

واختتم منتخبنا لألعاب القوى تحضيراته في الكويت أمس، استعداداً لانطلاق منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم.

ويشارك منتخبنا في 4 مسابقات، هي: الجري ودفع الجلة، رمي القرص، ورمي الرمح.

وتضم قائمة فريق ألعاب القوى 5 لاعبات، هن فاطمة الحوسني، ولطيفة عيسى، وبثينة جاسم، وابتسام خميس الروباري، وسحـر العوبد إدارية، وجليلة بريجادينا مدربة. وتنطلق منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم اليوم، بمشاركة 14 لاعبة من منتخبنا في 5 مسابقات، وهي: دفع الجلة، رمي الرمح، رمي الصولجان، العدو، وقـذف القرص، وتستمرّ المنافسات على مدار 3 أيام، كما خاض منتخبنا تدريباته التحضيرية قبل انطلاق المنافسات بيومين ليكون في كامل جاهزيته قبل خوض غمار البطولة.

ويدشّن منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات مشاركته في الدورة، اليوم بمواجهة الأزرق الكويتي لحساب الجولة الأولى. ويشارك «ابيض الصالات» في البطولة الخليجية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت ومملكة البحرين، وتقام المنافسات في صالة نادي سلوى الصباح الرياضي بالقرين.

واعتبرت حورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني المشاركة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة هو تحد كبير للمنتخبات المشاركة، ومحطة مهمة في تطور كرة قدم السيدات على مستوى منطقة الخليج.