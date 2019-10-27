بلدية دبي بطل «كروسفت» دورة الشيخة هند

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، شهدت منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، تربع بلدية دبي على عرش أول بطولة كروسفت تنظم في الدورة، والتي أقيمت أول من أمس عبر الفوز بميداليتين، ذهبية وبرونزية، فيما خطفت هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الثاني والميدالية الفضية.

اكتساح وتميز

نجحت بلدية دبي في اكتساح ميداليات أول بطولة كروسفت تنظم في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، عبر الفوز بميداليتين ذهبية وبرونزية حققتهما أنا زيه، بالمركز الاول وفيما فازت أماندا ميديروس بالمركز الثالث وتوجت بالميدالية البرونزية في إنجاز كبير بلعبة تتطلب قدرات احترافية لأجل التميز فيها، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي بواسطة اللاعبة سارة إبراهيم شهادي والتي بذلت مجهودات كبيرة لأجل مزاحمة بلدية دبي على منصة تتويج كروسفت.

تعويض الجماعية

وبدورها وصفت نسرين بن درويش منسق عام فرق بلدية دبي المشاركة في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ما تحقق في أول بطولة كروسفت بالدورة بالإنجاز الكبير والمستحق وأنه تعويض لعدم فوز البلدية بذهب الألعاب الجماعية حيث كان الطموح الفوز بذهبيتي السلة والطائرة لذلك كانت الجهود مضاعفة في بطولة كروسفت لزيادة عدد الميداليات الذهبية للبلدية في الدورة التي تبحث فيها دوماً عن الرقم واحد، سواء على مستوى المشاركة أو التتويج بالميداليات الملونة في كل الألعاب.

فريق عمل

وأكدت بن درويش أن ما تحقق من إنجاز في كروسفت ثمرة عمل فريق متكامل سواء على المستوى الفني أو الإداري، حيث تم توفير معينات التميز من قبل الإدارة العليا للبلدية بقيادة المهندس داوود الهاجري، عبر جهاز فني احترافي للإشراف على الفريق في مثل التحديات القوية، والتي تتطلب تحضيرات مبكرة ومكثفة، وهو ما عمل على تطبيقه الجهاز الفني للفريق بالتدريب المكثف قبل انطلاقة النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وكانت اللاعبات عند حسن الظن بهن في الإقبال على التدريبات بروح الفريق الواحد، وهو ما ترجم في البطولة أول من أمس بسيطرة شبه كاملة لمنصة تتويجها، وكان في الإمكان السيطرة الكاملة عبر الفوز بالفضية أيضاً، لولا سوء الطالع الذي لازم بعض لاعبات الفريق في المراحل الصعبة من التحدي لتذهب الفضية إلى فريق هيئة كهرباء ومياه دبي.