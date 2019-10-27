«الدراجات العربية الجبلية» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر، اليوم، إلى الجمهورية التونسية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، يرافقه المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام، والسيد سالم أحمد الشحي، المدير المالي للاتحاد، لحضور فعاليات البطولة العربية الثالثة للدراجة الجبلية لفئات الكبار والشباب والناشئين والإناث التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 2 نوفمبر 2019م.

ويشارك في البطولة 8 اتحادات وطنية متخصصة في مثل هذا النوع من السباقات. وتنطلق البطولة بسباق هبوط المنحدر لفئة الكبار، لتتبعها سباقات اختراق الضاحية لفئات الكبار والشباب والناشئين والإناث بمنطقة المرسى.ويشرف على هذه البطولة المستشار إسماعيل سالم الحوسني، فيما عيّن الاتحاد الدولي للدراجات ، الفرنسي سيرجي روبيكون حكماً عاماً للبطولة.