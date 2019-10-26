شجاعة طفل إماراتي تحظى بالتكريم العربي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حظي محمد خالد العويس لاعب نادي الحمرية، بتكريم خاص من قبل اللجنة المنظمة للبطولة العربية للشراع الحديث، والتي اختتمت في مصر اليوم السبت، تقديراً لشجاعته وروحه القتالية.

ولفت لاعبنا الأنظار والاهتمام في تلك البطولة، بسبب شجاعته وروحه الرياضية والقتالية العالية، ومحاولته إكمال السباق، رغم تحطم قاربه بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها مصر حالياً.

وشارك لاعب نادي الحمرية محمد العويس، ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين ولاعبات مثلوا منتخب الإمارات للشراع الحديث، وتأتي مشاركة اللاعب، ضمن رؤية مجلس إدارة نادي الحمرية في تأهيل اللاعبين، خاصة بعد المستوى الاحترافي العالي الذي قدمه اللاعب في مختلف المنافسات والجولات البحرية التي شارك فيها، وتحقيقه نتائج لافتة في رياضة الشراع الحديث.