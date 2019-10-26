77 لاعباً يدشنون «الميدالية الشهرية الوطنية» للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

يدشن 77 لاعباً ولاعبة من مواطني دولة الإمارات، والمشمولين بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة الفئات الأربع بأنشطة وبطولات الأندية والجمعيات الرياضية بالدولة بجميع الفئات العمرية، اليوم، وعلى ملعب نادي ياس لينك للغولف، موسم اتحاد الإمارات للغولف ببطولة الميدالية الشهرية الوطنية للغولف، والتي تعتبر الأولى من بين 6 بطولات بمعدل بطولة كل شهر وتقام على أرض 5 ملاعب غولف بالدولة.

ونجح اتحاد الإمارات بتفعيل هذه البطولة منذ انطلاقتها قبل 3 سنوات وتحظى هذه البطولة برعاية بنك المشرق الرائد في القطاع المصرفي، والذي أعلن عن رعايته لهذه البطولة من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع اتحاد اللعبة، والتي تستهدف زيادة انتشار اللعبة وتأتي ضمن استراتيجية اتحاد اللعبة بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد، على صعيد إتاحة مزيدٍ من الفرص للعناصر الوطنية في الدولة للكشف عن موهبتها والانخراط تدريجياً في المسابقات الرسمية.

وتستهدف توفير مزيدٍ من الفرص للمواهب الناشئة في الدولة للكشف عن موهبتهم، وشهدت تطوراً ملحوظاً على مدى سنواتها السابقة من حيث عدد المشاركين فيها والحوافز التشجيعية التي وفرها اتحاد اللعبة والشركاء الرئيسيون في رعاية أنشطة وبطولات موسم اتحاد الغولف، والذي ينطلق خلال هذا الشهر ويستمر لغاية مايو 2020.

مبادرة هادفة

وجه عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف الشكر إلى إبراهيم المهيري رئيس قسم المشرق الإسلامي للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية للإماراتيين، في بنك المشرق لمبادرة الهادفة بتوقيع اتفاقية الشراكة والرعاية للبطولات الشهرية الوطنية للموسم 2019 - 2020، وأضاف: يتطلع اتحاد اللعبة إلى استثمار هذه الرعاية في تنمية المشاركات في هذه البطولة الهادفة إلى تطوير رياضة الغولف في الإمارات، بجانب تعزيز انتشار اللعبة.

مشدداً على أهمية هذه البطولة بقولة: إن بطولة الميدالية الوطنية الشهرية تمثل منصة مثالية لـ «بنك المشرق» لتعزيز تواصلهم وعلاقتهم مع مواطني الدولة، وموضحاً: إبرام شركات مع علامات تجارية رائدة بحجم «بنك المشرق» يصب في دعم استراتيجيات الاتحاد على صعيدي اكتشاف المواهب وتوفير الفرص التي تسمح بتطوير مستوى الأداء، خصوصاً أن هذه البطولة تعد من ضمن المنافسات التي تسمح للمواهب من لاعبي الدولة بالاستفادة من خبرات الاحتكاك بالعناصر الوطنية بمنتخبات الوطنية، ونحن سعداء لهذه الشراكة مع «بنك المشرق».