منى ونفيسة تتقاسمان ذهب «ريشة» دورة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة مواصلة منى السهلاوي تربعها على عرش بطولة الريشة الطائرة فئة المواطنات فيما، توجت نفيسة سارة سراج بالمركز الأول وذهبية فئة المقيمات.

تميز السهلاوي

لم تخرج بطولة الريشة الطائرة في النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، عن التوقعات حيث نجحت لاعبة اينوك منى السهلاوي في الحفاظ على لقبها الماضي وتوجت بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن فئة المقيمات لتؤكد أن ذهب الريشة بات حكراً عليها منذ انطلاقة بطولة الريشة الطائرة في الدورة، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلى أمل يوسف بخيت مبارك من النيابة العامة في دبي. وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية عائشة احمد شاهين من هيئة كهرباء ومياه دبي، وحلت في المركز الرابع نورة الحمادي من هيئة كهرباء ومياه دبي.

تواصل التحديات

فيما حفلت فئة المقيمات في بطولة الريشة الطائرة بالندية والإثارة وميلاد بطلة جديدة للبطولة وهي نفيسة سارة سراج من مؤسسة دبي للإعلام والتي توجت بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد منافسة شديدة مع جيني روز من سوق دبي الحرة والتي حلت في المركز الثاني وتوجت بالميدالية الفضية، ليذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى لاعبة هيئة الصحة في دبي جينيلي ليم، وظفرت زميلتها في هيئة الصحة في دبي عائشة يوسف محمد بالمركز الرابع.

متابعة جماهيرية

ووصفت منى السهلاوي النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بأنها من أنجح البطولات خاصة في الريشة الطائرة التي كشفت عن مواهب كثيرة في مختلف الأعمار وهن يشكلن نواة جيدة لتطور الريشة الطائرة في الدولة، لافتة إلى أن الدورة ناجحة بكل المقاييس فنياً وجماهيرياً حيث حظيت بحضور جماهيري كبير وهي شاكرة للدعم الجماهيري الكبير الذي وجدته في البطولة فهن كن حافزاً كبيراً لها لأجل أن تعطي أفضل ما عندها.

مقر عالمي

ومن جانبها أعربت فوزية فريدون مديرة النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، عن سعادتها بالمستويات بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الريشة الطائرة وهو نجاح يحفز على مزيد من الاهتمام بالريشة الطائرة التي تعتبر من الألعاب التي تحظى بدعم كبير من مجلس دبي الرياضي وتعتبر دبي مقراً دولياً للريشة الطائرة وتميز المواطنات فيها أمر يدعو للفخر وأن المستقبل الباهر ينتظر هذه اللعبة في الدولة ودبي على وجه الخصوص، لافتة إلى أن دورة الشيخة هند تعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتلاقي فيما بين الدوائر والهيئات الحكومية، وهي أيضا فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى الموظفات وزيادة اهتمام الدوائر الحكومية برياضة المرأة، كما أن تجمع الموظفات من مختلف الجنسيات والأعمار تحت سقف واحد يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه، كأسعد نساء الأرض.