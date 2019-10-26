نتائج عربية مخيّبة للآمال في «التسامح» للجودو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يسدل الستار اليوم على بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو التي انطلقت أول من أمس برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 552 لاعباً من 95 دولة، وحققت المنتخبات العربية نتائج مخيبة للآمال والتطلعات في البطولة حتى أمس، فيما تصدرت منتخبات هولندا وإيطاليا وسلوفينيا البطولة مؤقتاً قبل مواجهات الختام.

وشهد مباريات الجولة الثانية أمس عبد المحسن الدوسري أمين عام هيئة الرياضة ومبارك العامري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعيد ناصر أمين السر المساعد لمجلس الشارقة وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو وعبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو.

ويضع منتخبنا الآمال صباح اليوم على منافسات الوزن الثقيل ولاعبنا علي حسن الدرمكي ضمن منافسات تمهيدي فوق 100كغم عندما يقابل دوخو نسنغول بطل منغوليا الفائز بذهبية بطولة آسيا في يوليو الماضي، مما يؤكد صعوبة المهمة التي تنتظر بطلنا الشاب، كما يلتقي لاعب منتخبنا أيفان في ذات الوزن، الفائز من مباراة الفرنسي ماريت والكوري الجنوبي شو جي في الدور الثاني تطلعاً للمباراة النهائية التي تقام في الفترة المسائية.

وشهد يوم أمس خسارة ثنائية للاعبي منتخبنا، الأولى كانت من نصيب الصاعد خليفة الحوسني أمام برتسلون وسكار بطل أستونيا في منافسات وزن تحت 73 كغم، وتأثر الحوسني بعدم مشاركته في المعسكر الإعدادي الذي سبق البطولة نتيجة ارتباطه بالدراسة، ليخسر بالبطاقة الصفراء مكرر، كما خسر في المواجهة الثانية في وزن تحت 73 كغم أيضاً لاعبنا فيكتور المصنف 30 عالمياً أمام بطل بيرو الونسو وانغ المصنف 28 عالمياً.

خسائر عربية

وعلى مستوى المنتخبات العربية لم تكن نتائجه أفضل حالاً من منتخبنا، فقد تعرضت الجزائرية فايزة حسين للخسارة في وزن تحت 52 كغم أمام المنغولية منجبات، وخسرت المغربية سمية أرو في مواجهة الإيطالية وديتا، وعلى مستوى الرجال خسر الكويتي عمر الظفيري لمصلحة البلجيكي جور، وخسر المغربي عصام باسو أمام الإيطالي مشينري في وزن تحت 60 كغم، والأردني بكر عز الدين أمام الأستوني كرستغان في وزن تحت 81 كغم، وخسر مواطنه إلياس يونس أمام الكوري الشمالي كيم غوانع، بجانب خسارة السعودي عبد الله البلال في مواجهة الهندي ناليتس، وخسر الأردني بكر عزالدين في وزن تحت 81 أمام الأستوني كرستغان والكويتي عبدالله الكاظم أمام الفرنسي دجالو وفي وزن تحت 73 كغم خسر المغربي أحمد مزاتي أمام لاعب موناكو بري كردك، والأردني الياس يونس أمام الكوري الشمالي كيم غوانغ، والسعودي عبدالله البلال من الهندي ناليتشو، وخسر ممثل الجودو المصري في البطولة محمد محي الدين أمام البلغاري شوكا بالغياب عن اللقاء، وشهد وزن تحت 66 كغم هزيمة المغربي عماد باسو أمام الروسي بوليف وخسر السعودي عبد العزيز البيشي أمام الإيطالي لمباردو.

تنظيم مبهر

وفي السياق أشادت أمل حسن بوشلاخ أمينة خزينة الاتحاد الآسيوي للجودو عضو اتحاد الإمارات سابقاً، بالمستوى التنظيمي المبهر الذي تشهده بطولات التسامح للجودو، مثمنة جهود محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في تطوير اللعبة، وقالت إن بن ثعلوب ساهم في جعل أبوظبي عاصمة للجودو على مستوى العالم من خلال العمل المميز الذي يقوم به، وأشادت بوشلاخ بمشاركة العنصر النسائي في بطولة التسامح من كل الجنسيات، وتمنت أن تشهد بطولات الجودو القادمة تواجد لاعبات الإمارات.

صلاة الجمعة

أدت الوفود الإسلامية المشاركة في البطولة أمس صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مع زيارة عدد كبير من بقية البعثات للمسجد الذي يعتبر صرحاً إسلامياً كبيراً حقق شهرة واسعة وأصبح أحد معالم مدينة أبوظبي، وأشادت الوفود بالفن المعماري للمسجد والذي يمثل أيضاً منارة حضارية إسلامية عربية ومقصداً لعدد كبير من السياح.