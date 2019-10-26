«أبيض اليـد» يظفر بفضية «خليجية المرأة»

المصدر: الكويت - عدنان الغربي - عماد إبراهيم ــ أمل إسماعيل - ياسمين العطار

أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات مشاركته في الـدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية المقامة في الكويت، في المركز الثاني بـ9 نقاط ليحتفظ بالميدالية الفضية التي كان حصل عليها في الدورة السابقة.

وكان منتخبنا قريباً من الظفر بالميدالية الذهبية قبل أن يهدر فوزاً سهلاً من بين يديه مساء أول من أمس لحساب الجولة الرابعة.

وبشكل عامّ، ترك «أبيض اليد» انطباعاً جيداً في البطولة وغادر مرفوع الرأس بأدائه المشرّف، كما أنهى مشاركته بمكسب آخر بحصول خديجة فهد بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة.

وأعربت أنيسة الشدادي، عضو اتحاد الإمارات لكرة اليد، أمين سر مساعد، رئيس اللجنة النسائية، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية وأكدت: «كان لدينا فرصة للحصول على الذهبية، ولكن التوفيق لم يحالفنا».

وصول

ووصلت بعثة منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، أول من أمس، إلى الكويت للمشاركة في الدورة، حيث يشارك منتخبنا في 5 مسابقات، وتضم قائمة فريق ألعاب القوى لأصحاب الهمم 14 لاعبة.

إصابات

وعلى جانب آخر يتطلع منتخبنا الوطني للسيدات لتحقيق لقب بطولة كرة الطائرة إذ يلتقي اليوم الكويت في الجولة الثالثة.

ويدخل منتخب السيدات للمنافسات ناقص العدد، نتيجة تعرض عدد كبير من اللاعبات للإصابات.

صعوبة

‫وكشفت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة الإماراتي، رئيسة لجنة المنتخبات، عن صعوبة حصد لقب الخليج ليس لأسباب فنّية بل لنقص عدد اللاعبات بعد تعرضهـنّ للإصابات، مؤكّدة أن منتخب السيّدات بدأ منذ عدة أسابيع، برنامج إعداده للمشاركة، لكن الظروف لم تخدمه، لافتة إلى أن المعسكر الإعدادي للبطولة لم يكن كافياً.